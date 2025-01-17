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Эксперты назвали лучшие недорогие автомобили вместо кроссоверов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,5 т.
Skoda Octavia Combi

Доступные и практичные б/у автомобили – востребованный сегмент среди покупателей в любой стране. Для семьи часто выбирают кроссоверы, но эксперты сформировали список лучших моделей, которые можно купить вместо этих модных и дорогих машин.

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В Auto Express проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные и практичные. В итоге сформировали рейтинг лучших универсалов с пробегом. При этом автомобиль найдется на любой вкус.

Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:

  1. Skoda Octavia Combi;
  2. Subaru Outback;
  3. Volkswagen Passat B8;
  4. Hyundai i40 Tourer;
  5. Citroen C5;
  6. Skoda Superb Combi;
  7. Opel Insignia Sports Tourer;
  8. BMW 3 Series Touring.
Citroen C5

Skoda Octavia – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.

Citroen C5 радует практичностью и качеством. Другие сильные стороны – дизайн, оснащение и комфортная подвеска.

Opel Insignia часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про новый дешевый кроссовер Hyundai.