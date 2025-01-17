Эксперты назвали лучшие недорогие автомобили вместо кроссоверов
Доступные и практичные б/у автомобили – востребованный сегмент среди покупателей в любой стране. Для семьи часто выбирают кроссоверы, но эксперты сформировали список лучших моделей, которые можно купить вместо этих модных и дорогих машин.
В Auto Express проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные и практичные. В итоге сформировали рейтинг лучших универсалов с пробегом. При этом автомобиль найдется на любой вкус.
Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:
- Skoda Octavia Combi;
- Subaru Outback;
- Volkswagen Passat B8;
- Hyundai i40 Tourer;
- Citroen C5;
- Skoda Superb Combi;
- Opel Insignia Sports Tourer;
- BMW 3 Series Touring.
Skoda Octavia – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.
Citroen C5 радует практичностью и качеством. Другие сильные стороны – дизайн, оснащение и комфортная подвеска.
Opel Insignia часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная.
Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про новый дешевый кроссовер Hyundai.