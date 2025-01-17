Эксперты назвали лучшие недорогие автомобили вместо кроссоверов

Доступные и практичные б/у автомобили – востребованный сегмент среди покупателей в любой стране. Для семьи часто выбирают кроссоверы, но эксперты сформировали список лучших моделей, которые можно купить вместо этих модных и дорогих машин.

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В Auto Express проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные и практичные. В итоге сформировали рейтинг лучших универсалов с пробегом. При этом автомобиль найдется на любой вкус.

Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:

Skoda Octavia Combi; Subaru Outback; Volkswagen Passat B8; Hyundai i40 Tourer; Citroen C5; Skoda Superb Combi; Opel Insignia Sports Tourer; BMW 3 Series Touring.

Skoda Octavia – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.

Citroen C5 радует практичностью и качеством. Другие сильные стороны – дизайн, оснащение и комфортная подвеска.

Opel Insignia часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про новый дешевый кроссовер Hyundai.