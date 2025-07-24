Эксперт посоветовал покупать эти дешевые б/у машины: топ-4 автомобиля

Дешевые б/у автомобили очень популярны на вторичном рынке. Самые доступные среди них – городские машины благодаря компактным размерам. Именно такие модели советует покупать эксперт.

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Ситикары предлагают удобство использования в ограниченных пространствах. Молодые водители находят это полезным. А в Express рассказывают о лучших предложениях по мнению эксперта.

Такие автомобили в буквальном смысле подходят любому водителю. Вдобавок именно эти б/у автомобили стоит покупать с ограниченным бюджетом. Это лучшие машины, которые известны не только удобством и компактностью, но также отличаются надежностью и доступностью.

Лучшие недорогие б/у автомобили для молодых водителей:

Seat Mii;

Renault Twingo;

Renault Clio;

Citroen C1.

В списке – лучшие компактные автомобили с пробегом, которые отлично впишутся в городскую среду и не разочаруют нового владельца.

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