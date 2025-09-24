Видео дня
Эксперт посоветовал эти машины: лучшие автомобили с пробегом
На рынке б/у автомобилей всегда ажиотаж. Машины с пробегом очень популярны благодаря низким ценам и хорошему выбору. По мнению эксперта, там можно найти много надежных автомобилей, которые прослужат долго.
Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти модели, которые отобрал специалист для GOBankingRates, понравятся всем – они отличаются высочайшей надежностью.
В список попали машины известных производителей. Б/у автомобили из рейтинга способны преодолеть 400 000 миль (около 650 000 км).
Самые надежные автомобили с большим пробегом:
- Toyota Avalon;
- Toyota Tacoma;
- Toyota Sienna;
- Toyota Sequoia;
- Honda Accord;
- Honda Pilot;
- Honda Odyssey;
- Honda Civic;
- Ford F-150;
- Ford Expedition;
- Subaru Outback;
- Hyundai Elantra.
