Эксперт посоветовал эти машины: лучшие автомобили с пробегом

На рынке б/у автомобилей всегда ажиотаж. Машины с пробегом очень популярны благодаря низким ценам и хорошему выбору. По мнению эксперта, там можно найти много надежных автомобилей, которые прослужат долго.

Видео дня

Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти модели, которые отобрал специалист для GOBankingRates, понравятся всем – они отличаются высочайшей надежностью.

В список попали машины известных производителей. Б/у автомобили из рейтинга способны преодолеть 400 000 миль (около 650 000 км).

Самые надежные автомобили с большим пробегом:

Toyota Avalon;

Toyota Tacoma;

Toyota Sienna;

Toyota Sequoia;

Honda Accord;

Honda Pilot;

Honda Odyssey;

Honda Civic;

Ford F-150;

Ford Expedition;

Subaru Outback;

Hyundai Elantra.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, специалисты назвали худшие автомобили на вторичном рынке – у них есть большая проблема.