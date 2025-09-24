УкраїнськаУКР
Эксперт посоветовал эти машины: лучшие автомобили с пробегом

Honda Accord

На рынке б/у автомобилей всегда ажиотаж. Машины с пробегом очень популярны благодаря низким ценам и хорошему выбору. По мнению эксперта, там можно найти много надежных автомобилей, которые прослужат долго.

Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти модели, которые отобрал специалист для GOBankingRates, понравятся всем – они отличаются высочайшей надежностью.

В список попали машины известных производителей. Б/у автомобили из рейтинга способны преодолеть 400 000 миль (около 650 000 км).

Hyundai Elantra

Самые надежные автомобили с большим пробегом:

  • Toyota Avalon;
  • Toyota Tacoma;
  • Toyota Sienna;
  • Toyota Sequoia;
  • Honda Accord;
  • Honda Pilot;
  • Honda Odyssey;
  • Honda Civic;
  • Ford F-150;
  • Ford Expedition;
  • Subaru Outback;
  • Hyundai Elantra.

