Экономично и современно: топ-10 электромобилей с пробегом

Опубликован список лучших электромобилей с пробегом в 2025 году. Эти современные модели сами по себе позволяют экономить, ведь не расходуют топливо. Вдобавок на вторичном рынке эти машины намного доступнее новых.

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Список составили в WhatCar. Цель – найти лучшие б/у электрокары по совокупности факторов из разных сегментов. В итоге получили рейтинг, в котором есть машины для каждого покупателя.

Лучшие недорогие электромобили с пробегом:

Tesla Model 3; Skoda Enyaq; Kia e-Niro; Volkswagen ID.3; BMW iX3; Kia EV6; Genesis GV60; Hyundai Ioniq 5; Cupra Born; Volkswagen ID.Buzz.

Главная особенность этих электрокаров в рейтинге в том, что это довольно современные модели, которые оснащены необходимым оборудованием для тех, кому это важно. При этом все EV известны тем, что очень быстро теряют стоимость. Поэтому такие машины намного доступнее новых.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, знаменитый электрокар Tesla наконец-то подешевел.