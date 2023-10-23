Каким будет самый доступный электрокроссовер Mercedes: первые фото и подробности

Благодаря новым подробностям стало известно, каким будет самый доступный электрокроссовер Mercedes. Сейчас эта роль отведена EQA, построенному на базе модели GLA. Компания готовит премьеру автомобиля следующего поколения.

Об этом стало известно Motor.es. Там подготовили свое фото, которое создали на основе шпионских снимков тестовых прототипов Mercedes GLA 2025 модельного года.

Машину продолжают тестировать на дорогах в камуфляжной пленке на кузове. Поэтому детали дизайна остаются скрытыми. Но авторы изображения постарались интерпретировать современный корпоративный стиль немецкого бренда в электрическом кроссовере следующего поколения.

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Известно, что новый Mercedes GLA в топовом электрическом варианте получит до 700 км запаса хода. Но предложат варианты и попроще. Привод – передний или полный в зависимости от модификации.

Но кроме электрокара у нового GLA появятся гибридные варианты. Все благодаря современной платформе ММА, которая в равной степени поддерживает установку двигателя внутреннего сгорания и электрификацию. Премьера ожидается ближе к концу 2024 года.

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