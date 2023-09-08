Китайцы показали доступный "почти электромобиль": фото нового Leapmotor C01 EREV

Новый Leapmotor C01 EREV из Китая – почти полноценный электромобиль, если рассматривать его расширенный запас хода. Новинка выступает в доступном сегменте. Ее показали на официальных фото и сообщили некоторые подробности.

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О новинке сообщает CarNewsChina. Китайский седан получился крупный. Длина кузова равна 5050 мм, ширина – 1902 мм, а высота составляет 1515 мм.

Дизайн можно описать как нейтральный. Он аккуратный и без резких "торчащих" элементов, что важно для энергоэффективного автомобиля. Однако запоминающихся решений здесь нет. Спокойно – и то хорошо для китайский машины.

Седан Leapmotor C01 EREV оснащен гибридной силовой установкой. Она состоит из бензинового двигателя внутреннего сгорания объемом 1,5 л мощностью 95 л.с. и электромотора на 272 л.с.

В случае выбора батарейного блока емкостью 44 кВтч запас хода исключительно на электротяге, по данным производителя, составит 248 км. Фактически, стандартная цифра для базового электрокара. Но здесь есть и ДВС, с которым пробег многократно возрастает.

Стандартная батарея меньше – на 30 кВтч. С ней электрический запас хода равен 148 км.

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