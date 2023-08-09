Доступный электрокар Chevrolet отправили в полицию. Фото

Кроссовер Chevrolet Blazer EV – это доступная электрическая модель американского производителя в популярном сегменте. Теперь машину отправили на службу в полицию в особой модификации.

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Об этом сообщает Car and Driver. Новый электромобиль Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle отличается уникальным оснащением от стандартного кроссовера. Но в первую очередь изменения заметны снаружи.

Машину выкрасили в специальную ливрею. Появилась сирена, на крыше – проблесковые маячки. А спереди установили силовой бампер. Это неотъемлемая деталь американской полицейской машины. Толстые шины защищены от прокола.

Разумеется, автомобиль оснастили необходимым радиооборудованием и служебной техникой. Электромобиль для полиции сделали мощным. Два мотора выдают 498 л.с. Силовая установка позволяет разгоняться до максимальных 210 км/ч.

Запас хода составляет 402 км после одной полной зарядки. Пробег на дистанцию 114 км можно восполнить во время короткой 10-минутой зарядки батарейного блока.

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