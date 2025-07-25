Доступный бестселлер: бюджетник Toyota Corolla сделали современнее

Знаменитая недорогая модель Toyota Corolla является одним из бестселлеров своего сегмента. Вдобавок это один из наиболее популярных автомобилей в мире. Бюджетный седан сделали современнее для 2026 года.

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Подробности стали известны Carscoops. Обновления Toyota Corolla 2026 модельного года заметить практически невозможно – дизайн седана не изменился. Однако в оснащении Toyota Corolla произошли изменения.

Производитель добавил в базовую комплектацию 7-дюймовый цифровой щиток приборов. Топовое исполнение оснащается 12,3-дюймовым дисплеем.

Цена Toyota Corolla 2026 модельного года – от 22 725 долларов. То есть модель останется доступной. Тем временем производитель уже работает над машиной следующего поколения.

Ранее сообщалось, что новая Toyota Corolla 2027 года удивит своим двигателем в модификации GR. Ожидается мощность на уровне 400 л.с. Кроме того, автомобиль получит более аэродинамичный облик. Это нужно для повышения аэродинамической эффективности ради экономии топлива.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, специалисты составили список самых дешевых кроссоверов 2025 года.