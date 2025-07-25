Эксперты назвали самые дешевые кроссоверы 2025 года: топ-10 машин

В сегменте самых практичных автомобилей доминируют кроссоверы – такие модели привлекают многих покупателей на рынке новых машин. Однако нужно найти самые дешевые кроссоверы. Эксперты назвали 10 таких автомобилей 2025 года.

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В Motor1 сформировали список современных моделей, которые не разорят покупателя. Это привлекательные кроссоверы, за которые производители просят небольшие деньги.

Самые дешевые кроссоверы 2025 года:

Hyundai Venue: $21,695; Kia Soul: $21,885; Chevrolet Trax: $21,895; Nissan Kicks Play: $22,910; Nissan Kicks: $23,220; Chevrolet Trailblazer: $24,495; Buick Envista: $25,195; Mitsubishi Outlander Sport: $25,340; Toyota Corolla Cross: $25,585; Hyundai Kona: $26,045.

Это компактные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам от 21 000 долларов. На этих машинах удобно ездить благодаря габаритам, и такие модели практичны в городских условиях. Вдобавок они отличаются экономичностью.

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