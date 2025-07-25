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Эксперты назвали самые дешевые кроссоверы 2025 года: топ-10 машин
В сегменте самых практичных автомобилей доминируют кроссоверы – такие модели привлекают многих покупателей на рынке новых машин. Однако нужно найти самые дешевые кроссоверы. Эксперты назвали 10 таких автомобилей 2025 года.
В Motor1 сформировали список современных моделей, которые не разорят покупателя. Это привлекательные кроссоверы, за которые производители просят небольшие деньги.
Самые дешевые кроссоверы 2025 года:
- Hyundai Venue: $21,695;
- Kia Soul: $21,885;
- Chevrolet Trax: $21,895;
- Nissan Kicks Play: $22,910;
- Nissan Kicks: $23,220;
- Chevrolet Trailblazer: $24,495;
- Buick Envista: $25,195;
- Mitsubishi Outlander Sport: $25,340;
- Toyota Corolla Cross: $25,585;
- Hyundai Kona: $26,045.
Это компактные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам от 21 000 долларов. На этих машинах удобно ездить благодаря габаритам, и такие модели практичны в городских условиях. Вдобавок они отличаются экономичностью.
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