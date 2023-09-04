Доступных автомобилей SEAT больше не будет: компания перестанет производить машины

Автомобильное подразделение испанской компании SEAT, известной с 1950 года как производитель доступных автомобилей, закроют в пользу другой компании. В материнском концерне Vokswagen уже все решили.

Видео дня

Об этом сообщает Autocar. SEAT больше не будет производить машины. Этим займется бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, а теперь выделен в отдельный бренд.

Cupra будет ориентироваться на гибриды и электромобили. В Vokswagen обратили внимание на положительную реакцию рынка на запуск отдельного бренда и отметили высокий спрос. В то же время популярность непосредственно SEAT снижается.

В итоге автомобильное подразделение компании решено закрыть. Однако имя останется – для производства другого транспорта (вроде скутеров) и некоторых других решений в области современной мобильности.

Актуальные модели SEAT еще просуществуют какое-то время на рынке, однако новых поколений уже не получат. Ранее появлялась информация, что машины перестанут производить с 2030 года. Это вызвано как падающим спросом, так и жесткими требованиями по контролю за выбросами. А электрокары в модельной линейке не планируются.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о недорогом компактном электромобиле с мощной силовой установкой, который показал VW.