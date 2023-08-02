Доступные машины в Украине: топ-10 популярных авто

Сформирован список самых популярных новых авто в Украине. Как всегда, предпочтение украинцы отдают доступным моделям – они доминируют в списке наиболее востребованных автомобилей июля 2023 года.

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За июль куплено 5,3 тысяч новых машин. По информации Укравтопром, это на 45% больше аналогичного периода 2022 года. В рейтинг попал электромобиль.

Топ-10 самых популярных авто в Украине:

Renault Duster (552 шт.); Toyota RAV4 (379 шт.); Volkswagen ID.4 (214 шт.); Skoda Karoq (153 шт.); Toyota Land Cruiser Prado (148 шт.); Skoda Kodiaq (143 шт.); Mazda CX-5 (130 шт.); Skoda Octavia (119 шт.); Volkswagen Touareg (119 шт.); Hyundai Tucson (109 шт.).

Эти десять моделей заняли 39% украинского рынка новых авто в июле. Также интересно, что 9 из 10 машин в списке – это SUV. Тренд на покупку кроссоверов и внедорожников продолжает развиваться во всем мире.

Самые популярные бренды в Украине (июль 2023):

Toyota (883 шт.); Renault (564 шт.); Volkswagen (525 шт.); Skoda (493 шт.); BMW (385 шт.).

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