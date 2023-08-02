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Доступные машины в Украине: топ-10 популярных авто

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,1 т.
Volkswagen ID.4

Сформирован список самых популярных новых авто в Украине. Как всегда, предпочтение украинцы отдают доступным моделям – они доминируют в списке наиболее востребованных автомобилей июля 2023 года.

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За июль куплено 5,3 тысяч новых машин. По информации Укравтопром, это на 45% больше аналогичного периода 2022 года. В рейтинг попал электромобиль.

Топ-10 самых популярных авто в Украине:

  1. Renault Duster (552 шт.);
  2. Toyota RAV4 (379 шт.);
  3. Volkswagen ID.4 (214 шт.);
  4. Skoda Karoq (153 шт.);
  5. Toyota Land Cruiser Prado (148 шт.);
  6. Skoda Kodiaq (143 шт.);
  7. Mazda CX-5 (130 шт.);
  8. Skoda Octavia (119 шт.);
  9. Volkswagen Touareg (119 шт.);
  10. Hyundai Tucson (109 шт.).
Hyundai Tucson

Эти десять моделей заняли 39% украинского рынка новых авто в июле. Также интересно, что 9 из 10 машин в списке – это SUV. Тренд на покупку кроссоверов и внедорожников продолжает развиваться во всем мире.

Самые популярные бренды в Украине (июль 2023):

  1. Toyota (883 шт.);
  2. Renault (564 шт.);
  3. Volkswagen (525 шт.);
  4. Skoda (493 шт.);
  5. BMW (385 шт.).

OBOZREVATEL уже рассказывал о самых популярных внедорожниках в Украине. Эти машины с пробегом доступны и очень практичны.