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Доступные машины в Украине: топ-10 популярных авто
Сформирован список самых популярных новых авто в Украине. Как всегда, предпочтение украинцы отдают доступным моделям – они доминируют в списке наиболее востребованных автомобилей июля 2023 года.
За июль куплено 5,3 тысяч новых машин. По информации Укравтопром, это на 45% больше аналогичного периода 2022 года. В рейтинг попал электромобиль.
Топ-10 самых популярных авто в Украине:
- Renault Duster (552 шт.);
- Toyota RAV4 (379 шт.);
- Volkswagen ID.4 (214 шт.);
- Skoda Karoq (153 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (148 шт.);
- Skoda Kodiaq (143 шт.);
- Mazda CX-5 (130 шт.);
- Skoda Octavia (119 шт.);
- Volkswagen Touareg (119 шт.);
- Hyundai Tucson (109 шт.).
Эти десять моделей заняли 39% украинского рынка новых авто в июле. Также интересно, что 9 из 10 машин в списке – это SUV. Тренд на покупку кроссоверов и внедорожников продолжает развиваться во всем мире.
Самые популярные бренды в Украине (июль 2023):
- Toyota (883 шт.);
- Renault (564 шт.);
- Volkswagen (525 шт.);
- Skoda (493 шт.);
- BMW (385 шт.).
OBOZREVATEL уже рассказывал о самых популярных внедорожниках в Украине. Эти машины с пробегом доступны и очень практичны.