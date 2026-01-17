Доступные и надежные: специалисты назвали лучшие модели Toyota

Компания Toyota следит за своим имиджем. Благодаря хорошей рекламе и лояльности покупателей модели Toyota признают как очень надежные. Специалисты назвали лучшие среди них – эти доступные машины отличаются высокой надежностью.

Рейтинг опубликовали эксперты Jalopnik. В него, по мнению авторов, вошли лучшие модели Toyota, которые сегодня есть в продаже. Эти автомобили без труда преодолеют 200 000 миль (более 320 000 км).

В первую очередь рейтинг составлен на основе сообщений владельцев. Поклонники автомобилей Toyota отмечают их высочайшую надежность.

Лучшие новые модели Toyota:

Toyota Tacoma;

Toyota Highlander;

Toyota Corolla;

Toyota Prius;

Toyota Camry.

Список получился разнообразным – таков современный модельный ряд Toyota. Не секрет, что покупатели разных машин этого производителя уверены в их надежности, высоком качестве и долговечности.

