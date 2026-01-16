Эксперты назвали 10 лучших автомобилей с пробегом для практичных покупателей

У самых практичных покупателей довольно строгие требования не только к новым машинами, но и к б/у автомобилям. Ведь даже для семьи вопросы экономии важны, при этом транспортное средство должно служить безотказно. У экспертов есть свое мнение на этот счет.

Специалисты WhatCar сформировали список лучших моделей для семьи, которые можно найти на вторичном рынке. Эксперты проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные.

В итоге сформировали рейтинг из 10 лучших практичных машин с пробегом. Они не разорят владельца, ведь отличаются надежностью. При этом предлагают комфорт, достойный уровень оснащения и большой багажник.

Лучшие недорогие автомобили с пробегом для семьи:

Skoda Octavia; Seat Leon; Audi A3; Skoda Scala; Volkswagen Golf; Ford Focus; BMW 1 Series; Honda Civic; Hyundai i30; Kia Ceed.

