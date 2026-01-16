Видео дня
Эксперты назвали 10 лучших автомобилей с пробегом для практичных покупателей
У самых практичных покупателей довольно строгие требования не только к новым машинами, но и к б/у автомобилям. Ведь даже для семьи вопросы экономии важны, при этом транспортное средство должно служить безотказно. У экспертов есть свое мнение на этот счет.
Специалисты WhatCar сформировали список лучших моделей для семьи, которые можно найти на вторичном рынке. Эксперты проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные.
В итоге сформировали рейтинг из 10 лучших практичных машин с пробегом. Они не разорят владельца, ведь отличаются надежностью. При этом предлагают комфорт, достойный уровень оснащения и большой багажник.
Лучшие недорогие автомобили с пробегом для семьи:
- Skoda Octavia;
- Seat Leon;
- Audi A3;
- Skoda Scala;
- Volkswagen Golf;
- Ford Focus;
- BMW 1 Series;
- Honda Civic;
- Hyundai i30;
- Kia Ceed.
