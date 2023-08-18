Доступные автомобили предсказуемо не справились с краш-тестами

В Страховом институте безопасности дорожного движения США (IIHS) проверили популярные недорогие автомобили в новых краш-тестах. Со строгими требованиями безопасности почти никто не справился.

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На Automotive Addicts сообщают подробности. В испытаниях проверили Honda Accord, Subaru Outback, Nissan Altima, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5 и Volkswagen Jetta.

Новая Honda Accord справилась лучше всех. Остальные машины получили низкие оценки за безопасность пассажиров.

Впрочем, ожидать от недорогих автомобилей высоких результатов в краш-тестах не стоит, верно? Интересно, что с кинетической точки зрения машины почти в порядке. Конструкция давно модернизирована таким образом, что крепкие металлы обеспечивают прочность кузова. А программируемые зоны деформации, в свою очередь, правильно распределяют нагрузку во время удара.

Однако в обновленных краш-тестах IIHS особое внимание уделяют пассажирам заднего ряда. Эксперты заметили, что почти во всех недорогих машинах ремень безопасности во время удара смещается на живот – это повышает вероятность получения дополнительных травм.

Скорее всего, это связано с геометрией конструкций в конкретном сегменте и упрощенной системой работы ремней безопасности. В дорогих автомобилях эти проблемы решены, но покупатели платят больше.

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