Доступную модель Mazda сделали дороже: что это за автомобиль

Новая доступная модель Mazda получила электрическую силовую установку и отправилась в продажу. Это большой современный седан. И его уже успели сделать дороже для другого рынка.

Новинка является по-настоящему долгожданным автомобилем. Для Европы это электрический преемник модели Mazda 6. Но вместе с некоторыми изменениями новая Mazda 6e получила другую цену. Подробности показывает Autogefühl.

Фактически, это адаптированный для Европы вариант китайской Mazda EZ-6, которая поступила в продажу в КНР ранее.

Цена Mazda 6e 2025 – от 44 900 евро. В Китае прайс вдвое ниже. Чтобы оправдать высокую цену, автомобиль будут предлагать в богатых комплектациях с хорошим оснащением.

Электрокар Mazda 6e оснащают батарейными блоками емкостью 69 кВтч (258 л.с. и 479 км) и 80 кВтч (245 л.с. и 552 км) на выбор. Гибрид Mazda, который продают в КНР, европейцам не предложат.

