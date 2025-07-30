Доступного соперника Renault Duster от Chevrolet показали на новых фото

Компактный кроссовер Chevrolet Tracker размерами и ценой соперничает с Renault Duster. Доступный автомобиль показали на новых официальных фото после модернизации 2025 года.

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OBOZ.UA напоминает, что это плановое обновление модели Chevrolet Tracker в середине жизненного цикла. Новый Chevrolet Tracker 2025 адресован современным покупателями, которые ищут недорогой практичный автомобиль.

После рестайлинга бюджетный кроссовер Chevrolet получил переработанную переднюю часть. Именно здесь сосредоточены основные изменения. Появилась новая крупная решетка и другой бампер, изменилось декоративное оформление хромированными элементами, установлены эффектные фары.

Салон Chevrolet Tracker 2025 года получил современное оснащение. На передней панели установили крупный сенсорный монитор информационно-развлекательной системы. А перед водителем появился цифровой щиток приборов.

Недорогой кроссовер Chevrolet Tracker предлагается с бензиновыми моторами объемом 1-1,5 л, которые выдают 115-185 л.с. Цена Chevrolet Tracker 2025 – от 21 500 долларов.

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