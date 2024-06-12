Бюджетный внедорожник Suzuki показали в самом практичном виде

Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny известен как недорогой компактный вездеход. В сети показали эту модель в самом практичном виде. Такой вариант модели понравился бы покупателям.

Видео дня

На данный момент самая вместительная модификация Suzuki Jimny предлагается в пятидверном кузове. Однако такой автомобиль в длину не превышает 4 м, а в дополнение к салону для пятерых человек есть небольшой багажник. На канале TALK WHEELS улучшили и преобразили эту машину.

Suzuki Jimny получил особую внешность и измененную конструкцию. Пускай и только на рендерах. Теперь это пикап. Выглядит очень необычно. И, кажется, хотелось бы увидеть такой вариант модели в свободной продаже.

Визуально автор увеличил длину кузова за счет растянутой колесной базы. Вдобавок появился вместительный грузовой отсек и большой задний свес.

Объектом вдохновения в этом случае, скорее всего, стал пикап Jeep Gladiator – намного более крупный американский автомобиль. В квадратный дизайн Suzuki Jimny такие изменения внедрили очень органично.

OBOZ.UA уже показывал новый популярный кроссовер Kia.