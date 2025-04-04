Недорогой электрокар Hyundai полностью рассекретили после долгого ожидания

Популярный недорогой электромобиль Hyundai Ioniq 6 наконец-то рассекретили после долгого ожидания. После премьеры этот автомобиль стал настоящим хитом на рынке, а теперь претерпел масштабную модернизацию.

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В компании подготовили улучшенную версию 2026 модельного года. Машину показали на фото. Детали стали известны Motor1. Электрический седан Hyundai Ioniq 6 получил новую внешность.

По традиции, промежуточное обновление принесло изменения в дизайн передней и задней части. Появились другие бамперы, измененные воздухозаборники и новая наружная светотехника.

Не обошлось без расширенной палитры окраски кузова и других колесных дисков. Изменения произошли также и в интерьере с новыми отделочными материалами и увеличенным монитором информационно-развлекательного комплекса.

Техническая часть осталась на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил с батарейными блоками емкостью 64 и 84 кВтч. В линейке ожидается новый топовый вариант Hyundai Ioniq 6 N мощностью около 650 л.с. Цена Hyundai Ioniq 6 – от 38 000 долларов.

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