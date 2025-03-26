Недорогой кроссовер Honda 2025 года с дизайном Toyota рассекречен. Фото

Новый недорогой кроссовер Honda P7 2025 года полностью рассекретили и показали на официальных фото. Электрическая модель получила мощную силовую установку и дизайн в стиле Toyota.

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Недорогую модель, которая также известна как Honda Ye P7, раскрыли на сайте производителя. Новинка отличается довольно эффектным дизайном и достойными характеристиками. Автомобиль при этом крупный и практичный.

Фактически, это еще один вариант новой модели Honda Ye S7, которую показывали ранее. Но дизайн немного отличается – электрокар получил переработанное "лицо" и заднюю часть с другими бамперами и светотехникой. Почему-то переднюю часть выполнили в стиле Toyota с характерными С-образными фарами.

Благодаря длине кузова 4750 мм при колесной базе в 2930 мм удастся предложить просторный интерьер. Мощность силовой установки равна 270 и 470 л.с. в зависимости от модификации, а запас хода – до 650 км. Цена Honda P7 2025 – от 35 000 долларов.

Привлекательный прайс получился благодаря тому, что производство модели наладят в КНР. Собственно, новинка адресована в первую очередь китайским покупателям.

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