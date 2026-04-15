Долгожданный недорогой Volkswagen рассекретили в новом виде

Недорогая модель Volkswagen ID.3 стала известной, но не слишком популярной. Но производитель провел работу над ошибками и рассекретил автомобиль в новом виде.

Электрокар VW ID.3 претерпел модернизацию для 2026 года. Долгожданный автомобиль впервые показали официально после официальной премьеры. Подробности стали известны Carscoops.

Теперь электромобиль называется Volkswagen ID.3 Neo. Те, кто ожидал увидеть кардинальные перемены в дизайне (именно это обещал производитель), могут быть у дивлены. Автомобиль претерпел деликатное обновление, которое сосредоточили в бамперах и светотехнике.

Машина получила модифицированный мультимедийный комплекс (в работе этой системы наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок. Безальтернативные сенсорные мониторы почти никому не понравились.

Предложат электромобили мощностью 170, 190, 230 сил с запасом хода до 630 км. В продаже новый VW ID.3 Neo останется на несколько лет. Как раз до появления следующего Golf 9 поколения, который превратится в электромобиль и получит имя Volkswagen ID.Golf.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый "дешевый" электромобиль Rolls-Royce.