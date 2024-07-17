В Украине появились недорогие автомобили недавно обанкротившейся компании

Fisker Ocean – современный недорогой электрокар с тяжелой судьбой. Автомобиль являлся одним из основных соперников Tesla Model Y, но производитель признан банкротом. Теперь эти автомобили появились в Украине.

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Об этом сообщает Auto-Consulting. Интересно, что информация об электрокарах Fisker Ocean в Украине появилась как раз после объявления о банкротстве автопроизводителя. Компания начала распродавать свои машины по очень низким ценам. Возможно, кто-то решил на этом заработать.

В Украине автомобили Fisker никогда не продавались официально. Их сюда привозят так же, как любой другой электрокар. В нашу страну популярно привозить Tesla из США или Volkswagen из Китая.

Ранее компания запланировала распродажу 3231 экземпляра электромобилей Fisker Ocean. Машины в хорошем состоянии оценили в 16,5 тысяч долларов. В то же время у самых дешевых вариантов по 2500 долларов отмечаются некоторые повреждения.

При этом Fisker не предоставляет никаких гарантий и не берет на себя никаких обязательств по ремонту, обновлениям или техническому обслуживанию.

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