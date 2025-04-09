Долгожданный недорогой кроссовер Suzuki показали в неожиданном виде

Долгожданный кроссовер Suzuki e Vitara 2025 модельного года уже полностью рассекречен в деталях. Это недорогой электрокар привычного формата. И именно это в автомобиле решили изменить с помощью неожиданного дизайна.

Видео дня

Дизайн электрического кроссовера Suzuki e Vitara 2025 почти полностью соответствует концепту Suzuki EVX. От прототипа производственный вариант отличается бамперами, светотехникой и декором. А цифровой художник X-Tomi Design превратил эту модель в виртуальный кабриолет.

В целом дизайн сохранился, но исчезла крыша. И остались только две двери. В остальном – узкие фары геометричной формы и декоративная панель с логотипом компании, а в переднем бампере есть лишь небольшой воздухозаборник.

Длина кузова равна 4275 мм, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1635 мм. В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 400-500 км.

Новый Suzuki e Vitara оснастят одним или двумя электромоторами на выбор – мощность 144-175 и 184 л.с. соответственно. Во втором случае доступен полный привод. Цена Suzuki e Vitara в базовом исполнении будет составлять 20-25 тысяч евро.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый Duster в особом исполнении.