Новый Duster 2025 года удивил своим дизайном: фото и цена

Долгожданный Dacia Duster 3 поколения отправился в продажу в Европе и в Украине как Renault Duster. Для 2025 года знаменитый бюджетный кроссовер получил новый вариант с удивительной внешностью.

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Недорогая модель стала намного круче в модификации Redust Offroad. Такой внедорожник Dacia Duster дилер и тюнер Carpoint GmbH представил на своем сайте. Получилось необычно.

Агрессивный дизайн достигнут с помощью новых усиленных бамперов, расширенных колесных арок, новых колес на внедорожных покрышках и щедрого декора. Дорожный просвет Dacia Duster Redust Offroad увеличили на 20 мм.

Двигатель для Dacia Duster Redust Offroad 2025 года предложен один – бензиновый турбо объемом 1,2 л на 130 л.с. в совставе полноприводной трансмиссии.

Цена Dacia Duster 3 поколения в базовом исполнении – от 19 290 евро. Внедорожник Duster от Carpoint оценили в 44 000 евро.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA ранее, новый бюджетный кроссовер Kia порадовал специалистов сильными качествами.