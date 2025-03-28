Долгожданный бюджетник Nissan на базе Renault показали на фото
Долгожданная бюджетная модель Nissan Micra 2026 года уже готова к полноценной премьере. Автомобиль пока держат в секрете и не сообщают подробности, но его показали на первых фото. Уже известно, что новинку построили на базе модели Renault.
Детали стали известны Carscoops. Новый Nissan Micra 2026 модельного года станет недорогим электрокаром с ценой около 25 000 евро. Внутри это новый Renault 5 E-Tech electric.
Фактически, японский производитель изменит оформление, дизайн бамперов и наружной светотехники. Вероятно, салон Renault 5 E-Tech также изменится. Предложат другие цвета кузова и новые колесные диски.
Модель Nissan Micra уже сняли с продажи в Европе. Это самая дешевая модель японского бренда на глобальном рынке, за которую просили от 22 000 долларов.
Хэтчбек Nissan Micra покинул конвейер во французской коммуне Флен-Сюр-Сена, где создано совместное производство с Renault. Окончание жизненного цикла машины совпало с планами по модернизации завода.
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