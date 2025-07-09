Долгожданный недорогой электрокар Mazda 2025 года показали в деталях

Новая модель Mazda 6e 2025 года является по-настоящему долгожданным автомобилем. Для Европы это электрический преемник Mazda 6. Правда, этот недорогой автомобиль существенно подорожал в процессе расширения географии сбыта.

Видео дня

Машина уже полностью рассекречена официально перед выходом на рынок. На канале Autogefühl новую Mazda 6e показали в деталях. Фактически, это адаптированный для Европы вариант китайской Mazda EZ-6, которая уже поступила в продажу в КНР.

Цена Mazda 6e 2025 – от 44 900 евро. Чтобы оправдать высокий прайс, автомобиль будут предлагать в богатых комплектациях с хорошим оснащением.

Электрокар Mazda 6e оснащают батарейными блоками емкостью 69 кВтч (258 л.с. и 479 км) и 80 кВтч (245 л.с. и 552 км) на выбор. Гибрид Mazda, который продают в КНР, европейцам не предложат.

Ранее сообщалось, что производитель запатентовал название Mazda 6e. Ожидалось, что это новое поколение "шестой" модели. Однако информация СМИ про разработку автомобиля с рядным 6-цилиндровым двигателем не подтвердилась. В итоге покупатели получили электроседан с китайскими корнями.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал про дешевый электроседан Nissan.