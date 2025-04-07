Долгожданный недорогой электрокар Hyundai рассекретили в подробностях

После модернизации недорогой электромобиль Hyundai Ioniq 6 наконец-то полностью рассекретили на официальных фото и показали в подробностях. Эффектный автомобиль в свое время стал очень популярным на рынке. Нет никаких причин сомневаться в будущем успехе преемника.

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OBOZ.UA напоминает, что новый Hyundai Ioniq 6 уже представлен официально для 2026 модельного года. Электрический седан Hyundai получил новую внешность, которая отличается от предшественника.

По традиции, промежуточное обновление принесло изменения в дизайн передней и задней части. Появились другие бамперы, измененные воздухозаборники и новая наружная светотехника.

Не обошлось без расширенной палитры окраски кузова и других колесных дисков. Изменения произошли также и в интерьере с новыми отделочными материалами и увеличенным монитором информационно-развлекательного комплекса.

Техническая часть осталась на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил с батарейными блоками емкостью 64 и 84 кВтч. В линейке ожидается новый топовый вариант Hyundai Ioniq 6 N мощностью около 650 л. с. Цена Hyundai Ioniq 6 – от 38 000 долларов.

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