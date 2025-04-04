Доступный бестселлер: какой будет долгожданная новинка Chevrolet

Недорогой Chevrolet Bolt известен как один из бестселлеров в сегменте доступных электромобилей. Но все ждут автомобиль 3 поколения, который готовят к премьере. Это по-настоящему долгожданная машина, о которой уже многое известно.

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Ожидается, что новый Chevrolet Bolt 3 поколения рассекретят уже в 2025 году. Автомобиль получит новый дизайн и современное оснащение. Машину показали на канале TALKWHEELS с экспериментальным дизайном в попытке угадать внешность автомобиля.

Электрокар Chevrolet Bolt 2026 модельного года опять постарается переманить потенциальных покупателей Nissan Leaf. При этом официальную информацию о внешности EV все еще держат в секрете.

Сперва сообщалось, что производитель предложит только кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но стало известно, что линейка моделей Bolt будет представлена несколькими разными машинами.

Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов. Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но никах подробностей о такой модификации пока не разглашали.

OBOZ.UA ранее уже показывал новый бюджетный электрокроссовер Hyundai Inster, который удивил своей практичностью.