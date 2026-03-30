Toyota удивила очень низкими ценами своих современных моделей

Современные бюджетные модели Toyota известны своими низкими ценами. Но производитель по-настоящему удивил обновленными прайсами некоторых из них для 2026 года.

Видео дня

Про новые цены рассказывает Carscoops. Там обратили внимание на кроссовер Toyota bZ3X в Китае. Электромобиль за $15 000 вызвал настоящий ажиотаж на рынке и оказался очень популярным именно из-за своей цены. Однако теперь стартовый прайс снизили до 14 400 долларов.

Дизайн Toyota bZ3X, которая все еще является новой моделью, получился современным. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную полоску светотехники.

По размерам автомобиль чуть крупнее Toyota RAV4 и bZ4X. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 204 л.с. Запас хода – 400 км в базовом исполнении и 600 км в топовой модификации.

Еще одна скидка коснулась седана Toyota bZ3. Цена автомобиля, который присутствует на рынке уже несколько лет, снизилась до $13 500 с 15 800 долларов.

