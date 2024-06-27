Долгожданный дешевый кроссовер от Renault показали на живых фото

Бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения от Renault – долгожданный недорогой автомобиль для сотен тысяч покупателей. Первые счастливчики уже получили свои машины, одну из таких показали на живых фото.

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Машину продемонстрировали в Facebook. Обладатель нового Duster показал свою покупку и отметил, что ждал машину три месяца. В Европе автомобиль уже продают.

Как и следовало ожидать, на живых фото новый Duster 2024 года выглядит так же эффектно и стильно, как и на официальных изображениях производителя. Украинцы смогут посмотреть на машину вживую позже – новый Renault Duster 3 поколения ожидается на нашем рынке в 2025 году.

Оснащение Dacia Duster 3 генерации получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Двигатели Duster 2024 года:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Цена Dacia Duster 2024 года – от 19 290 евро.

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