Эти недорогие электрокары с пробегом советуют покупать всем: список лучших
Опубликован список лучших электромобилей с пробегом для покупки а 2024 году. Они сами по себе позволяют экономить, ведь не расходуют топливо. Вдобавок эти модели еще и вполне доступны благодаря пробегу и подойдут всем покупателям.
Список составили в WhatCar.Здесь представлены разные модели – от дешевых и компактных до премиальных дорогих. Мы в OBOZ.UA выделили наиболее доступные модели.
Лучшие недорогие б/у электрокары 2024 года:
- Renault Zoe;
- Hyundai Ioniq 5;
- Volkswagen ID.3;
- Hyundai Kona Electric;
- Kia e-Niro.
Очевидно, что откровенно недорогих электрокаров даже на вторичном рынке не так много. А удачных – тем более. Но выбор шире для тех, кто готов переплатить. Полный список от специалистов выглядит так.
Лучшие б/у электромобили 2024 года:
- Tesla Model 3;
- Renault Zoe;
- Skoda Enyaq;
- Kia EV6;
- BMW iX3;
- Hyundai Ioniq 5;
- Volkswagen ID.3;
- Hyundai Kona Electric;
- Porsche Taycan;
- Kia e-Niro.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы определились с любимыми электрокарами – мы узнали все о ценах.