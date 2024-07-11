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Эти недорогие электрокары с пробегом советуют покупать всем: список лучших

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
153
Renault Zoe

Опубликован список лучших электромобилей с пробегом для покупки а 2024 году. Они сами по себе позволяют экономить, ведь не расходуют топливо. Вдобавок эти модели еще и вполне доступны благодаря пробегу и подойдут всем покупателям.

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Список составили в WhatCar.Здесь представлены разные модели – от дешевых и компактных до премиальных дорогих. Мы в OBOZ.UA выделили наиболее доступные модели.

Лучшие недорогие б/у электрокары 2024 года:

  1. Renault Zoe;
  2. Hyundai Ioniq 5;
  3. Volkswagen ID.3;
  4. Hyundai Kona Electric;
  5. Kia e-Niro.
Skoda Enyaq

Очевидно, что откровенно недорогих электрокаров даже на вторичном рынке не так много. А удачных – тем более. Но выбор шире для тех, кто готов переплатить. Полный список от специалистов выглядит так.

Лучшие б/у электромобили 2024 года:

  1. Tesla Model 3;
  2. Renault Zoe;
  3. Skoda Enyaq;
  4. Kia EV6;
  5. BMW iX3;
  6. Hyundai Ioniq 5;
  7. Volkswagen ID.3;
  8. Hyundai Kona Electric;
  9. Porsche Taycan;
  10. Kia e-Niro.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы определились с любимыми электрокарами – мы узнали все о ценах.