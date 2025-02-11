Новый недорогой Jeep на базе Peugeot готовят к премьере. Фото

Популярный недорогой кроссовер Jeep Compass вот-вот сменит поколение и сильно изменится. Автомобиль, который построят на базе Peugeot 3008 и 5008, готовят к премьере. На фото показали новые подробности.

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Новый Jeep Compass 3 поколения ранее показали на первом официальном изображении, которое несет интригующую функцию. Информативности было недостаточно, но Motor1 теперь демонстрирует новое фото Jeep Compass 2026 модельного года.

Но это техническое изображение, которое не отражает дизайн в полной мере. Тем не менее, готовность концерна Stellantis показывать подробности говорит о приближении премьеры долгожданной модели.

В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В этом есть плюсы и минусы.

Новый Jeep Compass выйдет на рынок как EV и гибрид. Однако полный привод теперь будет предлагаться только в полностью электрическом исполнении. Электромобиль ожидается с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

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