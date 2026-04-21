Долгожданный бюджетник от Mercedes показали до премьеры

Mercedes разделил владение компанией Smart с китайцами из Geely. И к премьере готовят долгожданный бюджетник в качестве преемника знаменитой компактной модели. Его показали официально.

Новый Smart #2 скоро рассекретят как замену знаменитому компакту Smart Fortwo. Подробности стали известны Carscoops. Дизайн пока не раскрыли полностью, но на скетчах очевидна преемственность стилистики.

Производитель уже начал дразнить публику намеками на машину. Новый Smart #2 2027 модельного года станет самой дешевой моделью бренда. А модель Smart #4, которая станет преемником Smart Forfour, предложит более вместительный и практичный четырехдверный кузов.

Ранее медиа рассказывали, что сити-кар сохранит знакомый формат. Но внешность сделают современной и даже футуристичной – в стиле кроссоверов Smart #1 и Smart #3, которые уже вышли на рынок в новом корпоративном стиле.

Ожидается, что новый Smart #2 увеличится в размерах и достигнет в длину 3,1 м. Для сравнения, предшественник предлагал 2,7 м. Автомобиль переедет на полностью электрическую архитектуру с ориентировочным запасом хода до 300 км.

