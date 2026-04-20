Volkswagen создал новый кроссовер на базе Golf: его показали вживую

Новый кроссовер VW T-Roc на базе модели Volkswagen Golf создали как преемника популярной недорогой машины. Теперь перед премьерой вживую показали самый мощный вариант долгожданного кроссовера.

Линейку машины 2 поколения вновь возглавит более эффектный и быстрый кроссовер Volkswagen T-Roc R. Этот автомобиль показали на канале CarSpyMedia. Машина проходит динамические испытания перед дебютом, который состоится уже этой весной.

Внешность прототипа нового VW T-Roc R 2026 года не старались скрывать полностью, однако на данный момент трудно разобрать дизайн бамперов. Но очевидно, что спортивный кроссовер получит увеличенные воздухозаборники и особые колесные диски.

Ожидается полный привод 4Motion и мощный 2-литровый мотор на 328 л.с. в составе системы mild-hybrid. Для стандартного кроссовера у покупателей есть выбор из вариантов на 114 и 148 сил на базе 1,5-литрового ДВС.

На кроссовер Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. T-Roc опять станет очень популярным автомобилем у европейских покупателей. Предшественник разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров.

