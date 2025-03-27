Ажиотажный бюджетник Dacia 2025 года показали в деталях. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года отправился в продажу и сразу вызвал ажиотаж на рынке. Ранее модель рассекретили официально, а теперь дешевого соперника Toyota RAV4 и Mazda CX-5 показали в деталях.

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Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster 3, который использован в основе. Все для того, чтобы предложить практичный просторный интерьер. Машину показывает Autogefühl.

Бюджетный кроссовер Dacia Bigster построен на базе Dacia Duster 3, который дебютировал в 2024 году. Новинка повторяет дизайн оригинала – отличия заметны в бамперах и удлиненном профиле кузова.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

Цена Dacia Bigster 2025 модельного года – от 24 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Интересно, что это самая дорогая модель Dacia в истории.

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