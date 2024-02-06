Новую бюджетную модель Skoda показали в сети. Фото

Новая Skoda Scala 2024 года ранее была представлена официально. Компактный хэтчбек, который является бюджетной моделью бренда, компания показала на новых фото в сети.

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Машину после рестайлинга на качественных изображениях показали на сайте NetCarShow. Автомобиль производят с 2019 года. От актуального корпоративного стиля компании бюджетный хэтчбек Scala отставал сильнее других моделей, поэтому модернизация оказалась своевременной.

Спереди автомобиль теперь напоминает Skoda Fabia, которая не так давно сменила поколение. У Scala появились фары похожей формы, бампер, передняя решетка и задние фонари.

Предложены новые цвета кузова и материалы отделки. Покупатели смогут выбрать колесные диски измененного дизайна диаметром 16, 17 и 18 дюймов.

Для Skoda Scala 2024 модельного года предложат три варианта силовых установок. Бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 95 л.с., этот же агрегат в исполнении на 115 л.с. и 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. На выбор – 5- и 6-ступенчатая механическая КПП или 7DSG.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новую недорогую модель MG, которую готовят к премьере.