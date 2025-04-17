Долгожданный бюджетник Chevrolet станет совсем другим. Фото

Долгожданный бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения почти готов к премьере. Эта компактная модель теперь будет совсем другой. В сети показали вариант дизайна нового соперника Nissan Leaf.

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Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года показали на канале TALKWHEELS. Это небольшой хэтчбек, но уже известно, что линейка моделей Chevrolet Bolt 3 поколения будет представлена несколькими разными автомобилями. В том числе кроссовером.

Доступный электромобиль Chevrolet будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия, на котором ранее собирали седан Malibu. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить и удешевить электрокар.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще один вариант Chevrolet Bolt. Эта машина, как ожидается, будет еще дешевле.

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