Долгожданный бюджетник Chevrolet станет совсем другим. Фото
Долгожданный бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения почти готов к премьере. Эта компактная модель теперь будет совсем другой. В сети показали вариант дизайна нового соперника Nissan Leaf.
Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года показали на канале TALKWHEELS. Это небольшой хэтчбек, но уже известно, что линейка моделей Chevrolet Bolt 3 поколения будет представлена несколькими разными автомобилями. В том числе кроссовером.
Доступный электромобиль Chevrolet будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия, на котором ранее собирали седан Malibu. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить и удешевить электрокар.
Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.
Также покупатели в дальнейшем получат еще один вариант Chevrolet Bolt. Эта машина, как ожидается, будет еще дешевле.
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