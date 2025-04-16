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Недорогой победитель: эксперты назвали лучший автомобиль в мире

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
5,3 т.
Kia EV3

Эксперты определили лучший новый автомобиль 2025 года. Победителем оказался недорогой автомобиль, который действительно многим очень понравился. В рамках определения претендентов на победу в конкурсе World Car of the Year 2025 ранее назвали топ-3 модели.

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Детали сообщили на сайте состязания "Всемирный автомобиль года 2025". Жюри на этот раз сделало акцент на электрификации. Вдобавок в списке, который состоит из трех претендентов, только кроссоверы – покупатели очень любят такие машины. А непосредственно победителем назвали новый Kia EV3.

Претенденты на победу в 2025 World Car of the Year:

  • BMW X3;
  • Hyundai Inster (Hyundai Casper Electric);
  • Kia EV3.
Kia EV3

Еще ранее жюри конкурса опубликовало список финалистов, среди которых и определили трех претендентов на победу, а затем выбрали победителя.

Финалисты World Car of the Year 2025:

  • Audi A5 (Audi S5);
  • BMW X3;
  • Ford Mustang;
  • Hyundai Inster (Hyundai Casper Electric);
  • Kia EV3;
  • Mini Cooper Electric;
  • Suzuki Swift;
  • Toyota Camry;
  • Toyota Land Cruiser 250;
  • Volkswagen Tiguan (Volkswagen Tayron).

OBOZ.UA уже сообщал про новый седан Lexus, который готовят к премьере.

 