Недорогой победитель: эксперты назвали лучший автомобиль в мире

Эксперты определили лучший новый автомобиль 2025 года. Победителем оказался недорогой автомобиль, который действительно многим очень понравился. В рамках определения претендентов на победу в конкурсе World Car of the Year 2025 ранее назвали топ-3 модели.

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Детали сообщили на сайте состязания "Всемирный автомобиль года 2025". Жюри на этот раз сделало акцент на электрификации. Вдобавок в списке, который состоит из трех претендентов, только кроссоверы – покупатели очень любят такие машины. А непосредственно победителем назвали новый Kia EV3.

Претенденты на победу в 2025 World Car of the Year:

BMW X3;

Hyundai Inster (Hyundai Casper Electric);

Kia EV3.

Еще ранее жюри конкурса опубликовало список финалистов, среди которых и определили трех претендентов на победу, а затем выбрали победителя.

Финалисты World Car of the Year 2025:

Audi A5 (Audi S5);

BMW X3;

Ford Mustang;

Hyundai Inster (Hyundai Casper Electric);

Kia EV3;

Mini Cooper Electric;

Suzuki Swift;

Toyota Camry;

Toyota Land Cruiser 250;

Volkswagen Tiguan (Volkswagen Tayron).

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