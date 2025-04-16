Недорогой победитель: эксперты назвали лучший автомобиль в мире
Эксперты определили лучший новый автомобиль 2025 года. Победителем оказался недорогой автомобиль, который действительно многим очень понравился. В рамках определения претендентов на победу в конкурсе World Car of the Year 2025 ранее назвали топ-3 модели.
Детали сообщили на сайте состязания "Всемирный автомобиль года 2025". Жюри на этот раз сделало акцент на электрификации. Вдобавок в списке, который состоит из трех претендентов, только кроссоверы – покупатели очень любят такие машины. А непосредственно победителем назвали новый Kia EV3.
Претенденты на победу в 2025 World Car of the Year:
- BMW X3;
- Hyundai Inster (Hyundai Casper Electric);
- Kia EV3.
Еще ранее жюри конкурса опубликовало список финалистов, среди которых и определили трех претендентов на победу, а затем выбрали победителя.
Финалисты World Car of the Year 2025:
- Audi A5 (Audi S5);
- BMW X3;
- Ford Mustang;
- Hyundai Inster (Hyundai Casper Electric);
- Kia EV3;
- Mini Cooper Electric;
- Suzuki Swift;
- Toyota Camry;
- Toyota Land Cruiser 250;
- Volkswagen Tiguan (Volkswagen Tayron).
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