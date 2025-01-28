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Долгожданный бюджетник Chevrolet 2025 года показали с новым дизайном. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Chevrolet Bolt

Недорогой электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения – долгожданный бюджетник, который рассекретят уже в 2025 году. Автомобиль получит новый дизайн и современное оснащение. Машину показали в сети.

Видео дня

Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года опять постарается переманить потенциальных покупателей Nissan Leaf. На канале TALK WHEELS показали вариант дизайна автомобиля, хотя официальную информацию о внешности EV все еще держат в секрете.

Ожидалось, что производитель предложит только кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но теперь сообщается, что имя Bolt будет представлено несколькими разными машинами.

Chevrolet Bolt

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов. Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер Fiat, у которого будет электрическая модификация.