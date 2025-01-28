Долгожданный бюджетник Chevrolet 2025 года показали с новым дизайном. Фото

Недорогой электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения – долгожданный бюджетник, который рассекретят уже в 2025 году. Автомобиль получит новый дизайн и современное оснащение. Машину показали в сети.

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Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года опять постарается переманить потенциальных покупателей Nissan Leaf. На канале TALK WHEELS показали вариант дизайна автомобиля, хотя официальную информацию о внешности EV все еще держат в секрете.

Ожидалось, что производитель предложит только кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но теперь сообщается, что имя Bolt будет представлено несколькими разными машинами.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов. Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер Fiat, у которого будет электрическая модификация.