Долгожданную недорогую модель Nissan показали официально

Модель Nissan Z – стильный представитель сегмента недорогих спорткаров, который претерпел модернизацию. Производитель подготовил долгожданную модификацию, о которой просили покупатели.

OBOZ.UA напоминает, что о подготовке нового Nissan Z 2026 года было известно заранее. Над дизайном поработали очень аккуратно: все сводится к подправленным бамперам, расширенной палитре цветов кузова и стильным колесным дискам. Мощность Nissan Z не изменилась – 400 л.с., как и Nissan Z Nismo (420 сил).

Несмотря на то, что модель Nissan Z пользуется относительной популярностью в сравнении с ближайшими соперниками (вроде Toyota Supra), до модернизации компания переоценила спрос. Автомобилей произвели слишком много, что привело к накоплению машин на дилерских площадках.

Теперь Nissan намерен снизить тиражи производства, чтобы не повторять ошибок. Однако это привело к обратному эффекту – дефициту. В особенности это касается нового Nissan Z Nismo с механической коробкой передач, который многие очень ждали. Такой вариант добавили в линейку модели вместе с обновлением для 2026 года.

Эта модификация уже вызвала настоящий ажиотаж. Медиа сообщали, что в дальнейшем компания будет производить Nissan Z Nismo с МКПП ограниченными партиями.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новую модель BMW M3.