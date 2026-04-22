Долгожданного соперника VW Golf от Hyundai показали вживую

Новая бюджетная модель Hyundai Ioniq 3 фактически является соперником VW Golf с похожими размерами. Однако корейский автомобиль получил электрическую силовую установку и намного более футуристичный дизайн. Машину показали вживую.

Официальная премьера Hyundai Ioniq 3 уже состоялась, об этом автомобиле было известно заранее. В подробностях новинку продемонстрировали на канале Electrifying.

Новый Hyundai Ioniq 3 построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV3. Но выглядит он совсем по-другому. Автомобиль является серийным продолжением Hyundai Ioniq Three Concept, который ранее показали на выставке IAA 2025 в Мюнхене.

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Однако в сегменте электромобилей машина станет доступным предложением с ценой около 30 000 евро.

Электромобиль получил несколько вариантов мощностью 136 и 147 л.с. В зависимости от батарейного блока запас хода равен 340 и 500 км.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый дешевый электромобиль Nissan.