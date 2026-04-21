Новый бюджетник Nissan стал еще дешевле при одном условии. Фото

Новый Nissan Sakura 2026 года дебютировал как бюджетный электрокар. И машину уже рассекретили в подробностях с низкой ценой. Существует конкретное условие, благодаря которому этот автомобиль стал еще дешевле.

Электромобиль Nissan Sakura EV претерпел модернизацию, но сохранил привлекательную цену (от 15 500 долларов). Но, как стало известно Carscoops, благодаря субсидиям в Японии базовая стоимость машины снижается до $11 800.

Изменения после обновления получились деликатными: немного обновили дизайн бамперов и декора, добавили новые цвета кузова и другие варианты колесных дисков.

Модель Nissan Sakura в Японии остается лидером среди электромобилей. Хотя в целом на домашнем рынке EV не слишком популярны.

Электрический Nissan Sakura оснащается 64-сильнім мотором и небольшим батарейным блоком емкостью 20 кВтч, который обеспечивает запас хода 180 км.

Электрический Nissan Sakura оснащается 64-сильнім мотором и небольшим батарейным блоком емкостью 20 кВтч, который обеспечивает запас хода 180 км.