Долгожданного соперника Toyota RAV4 от Mazda показали впервые. Фото

Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 3 поколения почти готов к премьере. Недорогого соперника Toyota RAV4 и других моделей популярного сегмента даже впервые показали на фото без какой-либо маскировки.

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Недавно модель Mazda CX-5 2026 года поймали в ходе дорожных испытаний. На кузове была маскировочная пленка, которая скрывала детали дизайна. Теперь на фото от Cochespias можно рассмотреть внешность машины.

Мы видим новые фары в форме бумеранга, они установлены по бокам от характерной решетки в фирменном стиле Mazda. А силуэт кажется знакомым. Сочный оранжевый оттенок кузова говорит о том, что производитель не откажется от ярких интересных цветов в каталоге.

Работа над Mazda CX-5 3 поколения фактически завершена. Премьера ожидается во второй половине 2025 года. На рынок автомобиль выпустят в том числе с гибридной силовой установкой – такие варианты набирают популярность в сегменте.

Базовым станет кроссовер Mazda CX-5 с бензиновым двигателем объемом 2,5 л. Это новый мотор с более эффективными настройками и соответствием экологическим требованиям.

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