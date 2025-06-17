Популярную модель VW превратили в самый доступный кроссовер Audi: фото и цена Q3

Новая Audi Q3 2026 модельного года на базе популярной модели VW Tiguan станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Автомобиль рассекретили официально со всеми подробностями.

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Модель Audi Q3 3 поколения займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. Подробности о машине стали известны Motor1.

Новый кроссовер Audi Q3 2026 модельного года ранее отправился на тесты, в ходе которых машину старались скрывать. Теперь секретов в дизайне не осталось. Автомобиль совсем не похож на предшественника, но напоминает другие новые кроссоверы Audi.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО. Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой.

Объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488 л в базовой конфигурации. И 1386 л, если сложить спинки задних кресел. Буксировочные возможности ограничены 2100 кг.

Двигатели Audi Q3 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

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