Долгожданного соперника RAV4 от Mazda показали на фото

Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 3 поколения вовсю тестируют на дорогах перед премьерой. Это соперник Toyota RAV4 и других недорогих автомобилей популярного сегмента. Автомобиль показали на фото.

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Модель Mazda CX-5 2026 года как раз поймали в ходе дорожных испытаний. На кузове – маскировочная пленка. По этой причине мелкие детали рассмотреть затруднительно, но мы видим новые фары в форме бумеранга. Машину показывает Carscoops.

Работа над Mazda CX-5 3 поколения ведется активно. Премьера ожидается во второй половине 2025 года. На рынок автомобиль выпустят в том числе с гибридной силовой установкой – такие варианты набирают популярность в сегменте.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новую недорогую модель VW.