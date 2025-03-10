Volkswagen раскрыл подробности новой бюджетной модели. Фото

Новый Volkswagen ID.EVERY1 недавно рассекретили как реалистичный намек на следующую бюджетную модель. Производитель раскрыл новые подробности очень доступного серийного автомобиля.

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Немецкая компания давно обещает добавить в электрическую линейку такую модель. По информации Carscoops, в первую очередь серийный автомобиль будет ориентирован на Европу. А в США, скорее всего, эта модель не появится.

Как и ожидалось, производитель сумел удивить новым недорогим автомобилем со стильным дизайном. Ожидается, что почти в таком же виде бюджетник Volkswagen ID.1 с привлекательной ценой 20 000 евро отправится в продажу к 2027 году.

Машину позиционируют как доступный, качественный и прибыльный электрический автомобиль. Дизайн отчетливо намекает на отсылки к внешности Volkswagen Golf 1 поколения. Длина кузова – 3,9 м.

Новинка придет на смену VW Up!. В основе будет использована базовая версия платформы MEB (от Volkswagen ID.2) для самых маленьких электрокаров с передним приводом. Силовая установка мощностью до 100 л.с. обеспечит запас хода около 250 км.

OBOZ.UA ранее сообщал про современные недорогие модели Ford.