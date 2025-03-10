Volkswagen раскрыл подробности новой бюджетной модели. Фото
Новый Volkswagen ID.EVERY1 недавно рассекретили как реалистичный намек на следующую бюджетную модель. Производитель раскрыл новые подробности очень доступного серийного автомобиля.
Немецкая компания давно обещает добавить в электрическую линейку такую модель. По информации Carscoops, в первую очередь серийный автомобиль будет ориентирован на Европу. А в США, скорее всего, эта модель не появится.
Как и ожидалось, производитель сумел удивить новым недорогим автомобилем со стильным дизайном. Ожидается, что почти в таком же виде бюджетник Volkswagen ID.1 с привлекательной ценой 20 000 евро отправится в продажу к 2027 году.
Машину позиционируют как доступный, качественный и прибыльный электрический автомобиль. Дизайн отчетливо намекает на отсылки к внешности Volkswagen Golf 1 поколения. Длина кузова – 3,9 м.
Новинка придет на смену VW Up!. В основе будет использована базовая версия платформы MEB (от Volkswagen ID.2) для самых маленьких электрокаров с передним приводом. Силовая установка мощностью до 100 л.с. обеспечит запас хода около 250 км.
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