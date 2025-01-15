Долгожданная новая Toyota Corolla: каким будет недорогой автомобиль. Фото

Популярная недорогая модель Toyota Corolla известна во всем мире как бестселлер на многих рынках. Надежная и практичная машина готовится к долгожданному обновлению. В сети показали, каким может быть автомобиль следующего поколения.

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Новые автомобили постоянно дорожают, но Corolla сохранит доступность и удивит своим двигателем. На канале Digimods DESIGN показали возможный дизайн Toyota Corolla 2026 года. Автор выполнил проект в стиле других моделей бренда.

Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения аэродинамической эффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышении запаса хода гибридных модификаций. То есть в техническом плане новая Corolla 2026 года станет ближе к Toyota Prius.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.

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