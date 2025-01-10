Для фанатов практичности: какие авто с раздвижной дверью самые лучшие

Водители, которым приходится перевозить габаритные грузы или большую семью, еще и с домашними животными, знают, насколько удобными могут быть в таких ситуациях раздвижные двери. Такая конструкция кузова авто позволяет удобно пользоваться им даже в условиях ограниченного парковочного пространства.

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Но какую модель выбрать? Издание Cinch собрало лучшие автомобили с раздвижной дверью, которые порадуют не только удобством, но и приятным опытом вождения.

Citroen Berlingo

Citroën Berlingo – это настоящая классика в мире раздвижных дверей. Модель пользуется постоянной популярностью с 1996 года. Начинала она свою жизнь, как Berlingo Van и сразу стала любимой рабочей лошадкой многих водителей. Современная модель обладает множеством удобств и технологий, которые делают ее идеальной для повседневной жизни. Обе модификации – и М, и XL Berlingo поставляются с раздвижными дверями, предлагая пять и семь мест для посадки соответственно.

Peugeot Rifter

Еще одна французская икона, Rifter – один из лучших автомобилей с раздвижными дверями. Он исполнен в стиле фургона, однако может похвастаться изысканным стилем марки Peugeot. Средний ряд сидений здесь имеет крепеж для автокресел Isofix, потому он подойдет семьям с маленькими детьми. Кроме того, модель обеспечивает немало места для хранения вещей. Как и Berlingo, модель предлагается с пятью и семью сиденьями на выбор. Кроме того, доступен вариант с электрическим двигателем.

Ford Tourneo Connect

Этот автомобиль был разработан на базе фургона, но получил дополнительные функции и раздвижные двери. Однако от детища марки Ford вы не получите того же стиля, что и от французских аналогов. В то же время Tourneo Connect тоже может иметь 5 и 7 посадочных мест в зависимости от того, выберете ли вы стандартную модификацию или Grand. Салон в обоих случаях очень просторный. Кроме того, багажник объемом 1213 литров в пятиместном автомобиле идеально подходит для детских колясок или других габаритных грузов.

Volkswagen ID. Buzz

Если вы хотите получить что-то поистине уникальное, Volkswagen ID. Buzz – один из лучших автомобилей с раздвижной дверью, который вдобавок предлагает прикосновение ретро в дизайне. Вдохновленный фургонами VW прошлых лет, ID. Buzz – это электрический пяти- или семиместный автомобиль со всеми необходимыми современными технологиями и функциями. Модель предлагает багажник объемом 306 литров сзади (при семи установленных сиденьях), который может быть увеличен до 1340 литров в пятиместной версии. Пятиместная модель SWB имеет 1121 литр в стандартной комплектации.

Ford B-Max

Основная причина, по которой B-Max так долго сохраняет популярность, состоит в том, что он предлагает всю необходимую практичность, но не выглядит как фургон. Это идеальный вариант для тех, кто ценит стиль. В стандартной комплектации B-Max предлагает багажник объемом 318 литров, но его можно увеличить до 1386 литров, если сложить сиденья.

Vauxhall Combo Life

Vauxhall Combo Life построен на той же платформе, что и альтернативы от Citroën и Peugeot, и является одним из самых лучших автомобилей с раздвижными дверями на рынке. Так же вы можете выбрать вариант на 5 и 7 мест. Семиместный автомобиль с длинной колесной базой имеет ряд раздвижных сидений сзади, что обеспечивает еще больше места и функциональность. Большая модель также обеспечивает максимальный объем грузового пространства 2693 литра, поэтому она может выполнять функции небольшого фургона, если вы этого пожелаете.

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