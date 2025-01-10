Доступная цена и высокое качество: какой автомобиль выбрать для семьи в 2025 году

Выбор автомобиля для семьи в 2025 году может быть непростой задачей, ведь средняя стоимость нового автомобиля составляет около 48 000 долларов (более 2 млн грн). Для многих это может быть недоступно, но не все семьи нуждаются в новейших моделях.

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Подержанные автомобили 2010-х годов могут стать превосходной альтернативой, предлагая надежность, комфорт и практичность по более доступной цене. Ниже представлены несколько вариантов, сочетающих доступную стоимость с высоким качеством, что делает их идеальными для семейных нужд.

Hyundai Elantra 2011-2016: доступность и экономия

Hyundai Elantra – это компактный седан, который станет отличным вариантом для семьи, ищущей эффективный автомобиль по разумной цене. Подержанная модель этих лет стоит от 4418 до 7554 долларов (180 – 320 тыс. грн). При такой стоимости вы получите достаточно места для пяти человек, а также хорошую топливную экономичность. Модели 2015-2016 годов могут даже иметь остаточную гарантию на трансмиссию, что делает их еще более привлекательными.

Subaru Legacy 2012-2014: пространство и проходимость

Subaru Legacy – это отличный выбор для семей, которым важен не только комфорт, но и возможность ездить по плохим дорогам. Модели 2012-2014 годов стоят от 5829 до 10536 долларов (240-450 тыс. грн). Legacy оснащен стандартным полным приводом и четырехцилиндровым двигателем, что позволяет ему справляться с непогодой и грунтовыми дорогами. Это идеальный автомобиль для активных семей.

Chevrolet Cruze 2016-2019: компактность и стиль

Chevrolet Cruze 2016-2019 – компактный седан с современными технологиями и стилем. Стоимость подержанных моделей составляет от 7475 до 9925 долларов (315-420 тыс. грн). Автомобиль обладает просторным салоном и богатым набором функций, включая отражение смартфона через сенсорный экран и улучшенную подвеску для лучшего управления. Этот вариант подойдёт тем, кто ищет стильный автомобиль по доступной цене.

Ford Fusion 2013-2015: универсальность и комфорт

Ford Fusion – это семейный седан, который предлагает не только комфорт, но и разнообразие вариантов двигателей. Б/у модели можно найти по цене от 7000 до 10 000 долларов (290-420 тыс. грн). Fusion имеет большой багажник и комфортный салон, а также предлагает экономичный двигатель с турбонаддувом или гибридную версию для повышения топливной эффективности.

Volvo XC70 2012-2016: безопасность и пространство

Volvo XC70 – это универсальный вариант для семей, которым нужен больше простора и возможность путешествовать по бездорожью. Стоимость подержанных моделей 2012-2016 годов колеблется от 8000 до 12 000 долларов (340-500 тыс. грн). XC70 оснащен повышенной подвеской, полным приводом и мощным турбонадувным двигателем, что делает его идеальным для путешествий в любых условиях.

Honda Accord 2013-2017: надежность и технологии

Honda Accord является классическим выбором для семейных автомобилей благодаря своей надежности и большому количеству технических функций. Эти модели стоят от 10107 до 19590 долларов (428-800 тыс. грн). Accord оснащен такими удобствами как кожаный салон, сенсорный экран и система LaneWatch, которая показывает слепую зону со стороны пассажира. Это идеальный вариант для ищущих комфорт и эффективность.

Toyota Camry 2012-2017: комфорт и экономия

Toyota Camry – это автомобиль, сочетающий в себе комфорт, эффективность и высокую надежность. Стоимость б/у моделей варьируется от 10 491 до 20 042 долларов (420-850 тыс. грн). Camry предлагает мягкую подвеску для комфорта в поездках, а также высокий уровень безопасности и экономии топлива благодаря стандартному четырехцилиндровому двигателю или более мощному V6.

Subaru Outback 2015-2017

Subaru Outback 2015-2017 года является отличным выбором для семей, нуждающихся в пространстве и способных путешествовать по бездорожью. Эти модели стоят от 11475 до 14335 долларов (460-600 тыс. грн). Outback оснащен системой полного привода и мощным четырехцилиндровым двигателем, позволяющим легко преодолевать любые препятствия, даже в отдаленных местах.

Honda Civic 2016-2019: экономия и удовольствие от вождения

Honda Civic 10-го поколения предлагает идеальное сочетание практичности, экономии топлива и удовольствия от вождения. Стоимость подержанных моделей варьируется от 12 483 до 14 489 долларов (500–600 тыс. грн). Этот автомобиль оснащен большим сенсорным экраном, возможностью подключения к смартфону, а также турбированными двигателями для ищущих больше мощности.

Toyota Corolla 2017-2018: комфортабельность и безопасность

Toyota Corolla 2017-2018 года – это автомобиль, обеспечивающий большую экономию топлива и комфорт для семьи. Стоимость моделей этих лет составляет от 15 500 до 17 000 долларов (650–750 тыс. грн). Corolla оснащена многочисленными функциями безопасности, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ценит спокойствие и надежность.

В 2025 году покупатели имеют широкий выбор подержанных семейных автомобилей, предлагающих отличную ценность за доступную стоимость. Независимо от того, ищете ли вы комфорт, пространство или проходимость, на рынке есть множество вариантов, удовлетворяющих потребности любой семьи.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы экспертов, какие авто стоит приобрести путешествующим с детьми семьям.

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