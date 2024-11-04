Дизайн невероятен: в сети показали вышедшую в Китае новую Mazda EZ-6

Японский автопроизводитель Mazda показал элегантный седан EZ-6, поразивший экспертов своим дизайном. Несмотря на то, что новинка будет представлена только на китайском рынке, она позволяет сориентироваться, в каком направлении планирует двигаться бренд.

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Как пишет британское издание Autoexpress, наработки, примененные в EZ-6, могут появиться и в других моделях Mazda, которые выйдут и на другие мировые рынки. При длине более 4,9 м и ширине почти 1,9 м EZ-6 превышает по габаритам старую Mazda 6, снятую с продажи в 2023 году. Хотя внешний вид EZ-6 следует языку дизайна Mazda Kodo, есть существенные изменения с более изящными элементами дизайна кузова, тонкими светодиодными фонарями и дополнительной текстурированной подсветкой вокруг радиаторной решетки и задней двери. В крышку багажника даже встроено заднее крыло, которое с помощью электроники поднимается на скорости более 85 километров в час.

В салоне EZ-6 разместился 14,6-дюймовый сенсорный экран, находящийся в центре довольно минималистской панели. Также здесь можно увидеть проекционный дисплей с фактической диагональю 50 дюймов. Другие функции включают звуковую систему с 14 динамиками, беспроводное зарядное устройство, двухзонный климат-контроль и панорамный люк на крыше.

Для EZ-6 предлагаются как чисто электрические силовые установки, так и двигатели внутреннего сгорания. Электромобиль имеет 254-сильный электродвигатель, установленный сзади, работающий либо от батареи емкостью 56,1 кВтч с запасом хода 480 км, либо от блока емкостью 68,8 кВтч с запасом хода 600 км (оба показателя запаса хода подпадают под тестирование CLTC, собственные китайские стандарты экономии топлива и эффективности).

Также доступен расширитель запаса хода с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 93 л. с. и электродвигателем мощностью 214 л. с. К нему EZ-6 предлагает две батареи, 18,9 или 28,4 кВтч – меньшая обеспечивает запас хода 105 км только на электричестве, а большая способна проехать 160 км. Общий запас хода бензинового гибрида EZ-6 составляет более 1300 км (опять же в соответствии с режимом тестирования CLTC).

Стоимость новинки на китайском рынке будет составлять от 139 800 до 179 800 юаней. Это примерно от 800 тысяч до 1 млн. гривен.

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