Дилер решил продавать доступные модели Mazda с наценкой. Фото

Стильный родстер Mazda MX-5 – доступная модель спортивного сегмента. Покупатели с радостью приобретают эффектность и характер машины за небольшую цену. Но один из дилеров теперь предлагает больше за наценку.

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После модернизации 2024 года недорогой спорткар Mazda стал современнее. Однако бельгийскому дилеру Mazda St-Michel этого показалось мало, и автомобиль подвергли дорогостоящим доработкам. Детали сообщает Carscoops.

Дилер предлагает покупателям спецверсию Mazda MX-5 Toji. Автомобиль отличается эксклюзивным цветом Artisan Red Premium, колесами Borbet на 17 дюймов, амортизаторами Bilstein.

В салоне Mazda MX-5 Toji появилась стильная ткань Exclusive Heritage Cosmo, а на ободе рулевого колеса и рукоятке КПП теперь есть деревянная отделка. В движение автомобиль приводит базовый бензиновый двигатель объемом 1,5 л на 130 сил.

Родстер будет выпущен ограниченной серией всего в 12 экземпляров. Цена Mazda MX-5 Toji составляет 43 333 евро – наценка в сравнении со стандартной машиной превышает 11 000 евро.

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